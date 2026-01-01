Cualquier método de stop-loss, aplicado consistentemente, es mejor que no usar cualquier stop-loss en absoluto, pero una vez que reconoces que debes usar un stop, sólo es sensato utilizar el mejor que puedas idear. Puedes diseñar tu parada para estar en sincronía con el mercado, o puedes diseñarlo para adaptarte a tus necesidades de plan del trading, pero lo mejor de todos los mundos posibles es encontrar una parada que se ajuste a ambos. Esto puede ser muy difícil y complejo, y toma un poco del examen de conciencia.

Stops de sincronización de mercado

La filosofía subyacente de las paradas de sincronización de mercado es que el mercado debe dictar su parada. Nunca se sabe cuando se entra en una posición si el próximo período será volátil o plano, contiene brotes, tendencias, o entregará circunstancias especiales (como una brecha). La mejor parada para aprovechar al máximo las diferentes condiciones del mercado es el stop que se adapta a las condiciones del mercado.

Y el indicador más adaptable que tenemos en el kit de herramientas es el rango real promedio (ATR). La técnica clásica de stop-loss de sincronización del mercado consiste en establecer la parada como una función del ATR para el período en el que planea mantener la posición. Digamos que estás comprando en X y sabes que el ATR para tu período esperado de la tenencia es 60 puntos. Si fijas tu parada en X menos 61, es poco probable que consigas un stop en un movimiento al azar grande del precio. Pero como nunca entrarás a la baja exacta y saldrás al alto exacto (o viceversa para una posición corta), probablemente deberías restar más de un punto del ATR de tu entrada para establecer una parada - tal vez 10 puntos para un total de 70. Esto te da un cojín adicional del 18% de ATR.

Configurar tu stop como una función de ATR es lógico y dinámico. Cuando el mercado es escamoso y agitado, el ATR sube y, por lo tanto, su paro se ensancha para evitar que sea borrado por un movimiento aleatorio. Cuando el mercado es ordenado, el ATR cae y tu stop es más pequeño.

El ATR tiene algunos problemas, sin embargo, y no el menor de ellos es que 70 puntos pueden representar un movimiento muy grande en su marco de tiempo. Y esto tiene algunas repercusiones serias para la Regla n.º 1 de paradas de ajuste:

Regla n.º 1: Tu ganancia esperada en cualquier trade debe ser un número mayor que tu parada.

Dado que es difícil esperar hacer más que el ATR en un trade, ¿cómo puede tener sentido establecer la parada en un número más grande? Idealmente, el esquema más contrario al riesgo tendría el objetivo de ganancia de una fracción de ATR y la detención de un múltiplo de ATR, pero que simplemente no funciona porque viola la Regla 1. Aritméticamente, necesitas muchas más ganancias que pérdidas para tal régimen, y que viola el sentido común. Sería bueno (pero no es esencial) que el número de operaciones ganadoras sea mayor que el número de operaciones perdidas, pero no siempre y no con una gran desventaja ya incorporada.

Establecer la parada como un múltiplo de ATR es una gran desventaja si eres un trader a corto plazo. Así que la solución es establecer la parada en una fracción del ATR, lo que significa que estás dejando en el riesgo de un movimiento al azar. Tienes que aceptar que si vas a utilizar el ATR es para establecer paradas.

Regla n.º 2: El propósito de un stop es limitar las pérdidas, no eliminarlas.

El establecimiento de paradas en una fracción del ATR - y una fracción más pequeña que su objetivo - es la única solución. A pesar de que sabes que se detendrá injustamente a veces. "Injusto" significa que el precio reanuda su dirección favorita justo después de su stop y estás fuera en el frío sin posición. La solución a las paradas injustas es tener una regla de reentrada después de una parada, no tener una parada tan amplia que está eliminando el riesgo de ser detenido.

Pero la parada ATR se encuentra con otro problema, y ese es el resto del gráfico. Supongamos que ha reducido su parada del múltiple (70 puntos) a una fracción (digamos dos tercios o 40 puntos), pero que detiene las parcelas más allá de algún evento gráfico crítico, como una línea de soporte. Puesto que no estarías mucho tiempo en el primer lugar si esperabas que el soporte se rompiera, ¿no deberías modificar la parada para ajustarte a la línea de soporte? La respuesta es sí, por supuesto que deberías. Pero, ¿cuáles son los eventos? ¿Y cómo resuelve el conflicto entre las paradas de ATR y las paradas de eventos de gráficos?

Antes de intentar responder a esa pregunta, debemos considerar algunos de los eventos del gráfico.

Uso de indicadores múltiples

Siempre se puede establecer una parada en el punto más bajo de los últimos tres períodos (o el máximo más alto para una posición corta), o algún otro límite arbitrario. Esto realmente funciona bastante bien en backtests pero tenemos herramientas menos crudas y simplistas.

El SAR parabólico es un indicador crucial, diseñado específicamente para proporcionar un stop. Un refinamiento del clásico SAR parabólico de trailing stop se denomina "salida de candelabro," diseñado por Chuck LeBeau. Esto muestra el primer punto de cálculo de su entrada, no a la posición "extrema" del mercado, alta o baja.

Muchos otros indicadores tienen una parada integrada, como el cruce de medias móviles y el MACD. También puedes usar la banda de Bollinger como una parada, porque en Forex, una penetración de una de las bandas en 1-3 períodos confiadamente pronostica el final del movimiento actual.

También puedes usar una antigua media móvil como stop. En el gráfico de ejemplo a continuación, parando en el precio de cruce de la media móvil de 20 períodos fue el movimiento correcto.

Una media móvil de 20 períodos funciona muy bien como stop-loss.

Si agregas el SAR parabólico al mismo gráfico, verás que el parabólico coincide con el cruce en el mismo período. Sobre el lado derecho del gráfico, el SAR parabólico está moviendo nerviosamente hacia adelante y hacia atrás con señales de compra/venta y las barras de precios se encuentran a horcajadas de la media móvil de 20 períodos, que es lo que todos los indicadores de tendencia siguiente en un rango comercial de serie de precios-generar whipsaws y convertirse en inútiles. Por cierto, estas tablas son del período de 60 minutos.

Ambos SAR parabólico y la media móvil de 20 períodos señalan un stop.

Esto resalta dos cosas:

Obtener confirmación de más de un indicador siempre es una buena técnica, especialmente si tienen diferentes metodologías aritméticas. Si añadimos el oscilador estocástico al SAR parabólico y al cruce de las medias móviles, obtenemos la señal de parada un día antes. Consiguiendo un aviso previo del stop-loss con un oscilador estocástico. Colocando los stops en un mercado en tendencia es relativamente fácil si se compara con un mercado en rango comercial.

Cuando opera en un período de tiempo limitado (como de 1 a 4 horas), a veces puede olvidarse de ganar cierta perspectiva. Ampliar el plazo puede resultar útil, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Esta es la versión de 240 minutos (H4) del mismo gráfico. Podemos trazar fácilmente una línea de resistencia que conecte dos máximos destacados. Se pueden utilizar soporte y resistencia para establecer paradas, aunque no necesariamente en este caso. Aquí, la línea de resistencia que nos importa es la línea dorada horizontal que divide la barra que sigue a la barra de ruptura. Esperamos que los precios no superen la línea dorada y, de hecho, hasta ahora no lo han hecho.

Un cuadro temporal más amplio ofrece una línea de resistencia horizontal como nivel de stop-loss

Puede utilizar la línea dorada como stop secundario si está deteniendo una posición de lotes múltiples en tramos. En otras palabras, digamos que tienes 4 lotes. Detiene un lote en el oscilador estocástico que se mueve al alza. Detiene otros dos lotes cuando se produce el cruce del SAR parabólico y la media móvil en el siguiente período. Pero conservará el único lote que le queda hasta que se cruce la línea dorada.

Otro indicador útil a fines de buscar perspectiva es la secuencia de retroceso de Fibonacci. Independientemente de lo que piense sobre los números de Fibonacci, muchos traders los utilizan, y no le hace ningún favor no consultar la secuencia de retroceso cada vez que puede. En la siguiente gráfica vemos que el retroceso del 50% está justo debajo de la línea media de la barra dorada de ruptura. Es posible que desee modificar la parada del último lote para darle un poco más de espacio justo encima de ambos. Una ruptura de ambos sería una suerte de confirmación. Sería útil saber qué porcentaje de las veces esta moneda rompe la línea de retroceso del 50% y/o la línea dorada del medio, pero no es esencial; después de todo, el propósito de un stop es limitar las pérdidas, no adivinar si esta es una de las 75 entre 100 veces que el retroceso no supera el 50% de caída.

El retroceso de Fibonacci funciona en sincronía con la línea de soporte dibujada a línea.

Stops para el plan de trading

El propósito de una stop-loss es limitar la pérdida de cualquier operación a una suma específica de dinero o porcentaje de capital. En otras palabras,

Regla n.º 3: El stop-loss debe estar relacionado sistemáticamente con la cantidad de capital comercial.

La parada debe ser relevante para su situación monetaria y no sólo para las condiciones del mercado. En el caso de la fracción ATR anterior, llegamos a una parada de 40 puntos, o aproximadamente 400 $. Comparemos eso con la cantidad de capital total. Si el comerciante tiene 10.000 $, entonces una pérdida de 400 $ es el 4% del capital. El porcentaje máximo estándar que normalmente se recomienda es de 2%, por lo que una parada de 40 puntos es el doble de la cantidad recomendada. La única manera de hacer que 40 puntos se reduzcan al 2% es duplicar la cantidad de capital - o, por supuesto, cambiar un tamaño de posición más pequeño.

Si el trader tiene sólo 1.000 $ en el capital inicial, una parada de 40 puntos es el 40% del capital. Después de dos derrotas consecutivas (lo que ocurre todo el tiempo), el trader de baja capitalización está fuera de onda. El trader de capital inicial de 1.000 $ puede tener una parada de 20 puntos. Pero el mercado puede mover 20 puntos en 3 minutos. La parada se alcanzará 8 de 10 veces en aleatoriedad solo.

Esta es una lección muy difícil de aceptar. Muchos traders se niegan a afrontarlo, pero la aritmética lleva consigo el olor de la fatalidad. Establezca sus paradas en el mercado sin tener en cuenta el capital, y antes de que lo sepa, no tendrás suficiente capital para operar. De todos los errores cometidos por los principiantes, este es el más común y el más fatal (después de no usar ninguna parada en absoluto).

El problema es que para el trading de Forex con una expectativa realista de hacer una ganancia y el uso de parada de tamaño decente de 2% del capital, necesita más de 1.000 $ o incluso 10.000 $ en capital inicial... o necesitas para operar con los contratos más pequeños. Cambiar al período de tiempo más corto también funciona, ya que reduce la distancia de parada promedio. Eso significa que no puedes convertirte por completo en un seguidor de tendencia, ya que tiene que estar dentro y fuera en un corto período de tiempo. Esto es una pena, porque el Forex puede estar marcando mucha tendencia, y es ahí donde se encuentra la oportunidad de beneficio.

Dicho esto, hay algunos factores de mejora que puede aplicar. El primero es volver a probar varias paradas contra escenarios que se ven repetidamente. Usted puede encontrar que una parada de 20 puntos funciona más de la mitad del tiempo cuando su conjunto de indicadores de paro inicios. O tal vez trabajan sólo el 50% del tiempo, pero la adición de un tercer o cuarto indicador eleva eso a más del 50%. Recuerda siempre que las pruebas posteriores tienen limitaciones severas - las condiciones pueden ser similares pero nunca son exactamente iguales.

Una variable clave en la mejora de la funcionalidad de un recuento bajo de stop-loss es negociar sólo cuando el precio está en tendencia. Los estadísticos han estado desgarrando su cabello durante décadas tratando de averiguar cómo definir cuándo termina la tendencia, pero en la práctica, un trader experto y atento puede detectar cuándo el cambio en venir, usando lectura de barras, patrones de velas, momentum y otras doce técnicas.

Soluciones

La caza del agotamiento del stop es una estrategia que utilizan algunos profesionales. En un retroceso, cuando el precio busca un fondo temporal, o en un rebote, cuando un precio busca un techo temporal (como se muestra en los gráficos de ejemplo anteriores), llega un momento de inflexión en el que las próximas barras demostrarán si el retroceso o el rebote ha terminado. Recuerde que las entradas son realmente el número importante. Si puede ingresar al comienzo de la reanudación de un movimiento, esa será una buena entrada (con stop incluido, que es el último mínimo más bajo). En el ejemplo de Fibonacci anterior, el mercado ya le ha dicho que no es muy probable que el precio rebote por encima del retroceso del 50% y la línea media de la barra que sigue a la barra de ruptura. Si luego baja, se puede suponer que, a menos que salgan nuevas noticias positivas, todos colocarán su parada donde estaba la última vez. Si vuelve a operar largo con esta divisa, es casi seguro que la distancia del stop sea mucho menor que los 40 puntos del régimen de parada basado en ATR. De hecho, con un poco de suerte, se alineará más con el riesgo máximo recomendado por operación del 2%, incluso en una posición de mayor tamaño.

Algunos analistas dicen que la parada de caza se produce más a menudo en números redondos o alguna otra fórmula mágica. Si bien es cierto que los precios de la divisa cierran en los números redondos más a menudo de lo que el azar permitiría, no podemos verificar que los números redondos son puntos de reversión más a menudo de lo que la casualidad lo permitiría. Si piensas un minuto, ya que contamos las reversiones desde el último cierre más bajo, es probablemente cierto que los puntos de reversión tienden a ser números redondos, pero a partir de eso no se puede deducir que cualquier número redondo antiguo cercano probablemente será un punto de inflexión inversa.

El punto importante es que estás buscando algo en el gráfico para modificar tu parada a un nivel que es adaptable a las condiciones del mercado y coherente con tu plan de trading, la primera característica que debe mantenerse en el trade por no perder gran parte de tu capital.

La otra gran solución es una parada que se arrastra (trailing stop). Una parada que se arrastra es uno que usted hace progresivamente más apretado al precio actual mientras que el precio se mueve en la dirección que rentable a su posición. La SAR parabólica es una parada de arrastre clásica.

Digamos que tu parada inicial es de 40 puntos, pero ahora el precio ha subido 20 puntos, por lo que para proteger esa ganancia, se debe detener más cerca del nuevo precio, 30 puntos, por ejemplo. Ahora se sube otros 20 puntos y se corta su parada de nuevo a 20 puntos. Has hecho 40 puntos desde tu posición inicial y ahora la relación ganancia/pérdida es de 2:1, exactamente donde usted quiere que sea. Si tienes suerte y te has aferrado a un gran movimiento, puedes mover el stop hasta el nivel de equilibrio (es decir, tu entrada) y después de eso, si el movimiento continúa, para proteger una ganancia neta

Las paradas finales son recomendadas por casi todos los comentaristas, probablemente por su sensatez. Nadie parece darse cuenta de que la mayoría de los traders de Forex tienen un período de tenencia tan corto que una parada de arrastre simplemente no es factible. Estarías ajustando tu parada cada minuto más o menos en un período de 15 minutos o una hora de mantenimiento, y se pierda la mayor parte de la acción del precio en el proceso. Los stops de arrastre en un plazo de tiempo corto toman la concentración y pueden causar destrucción nerviosa. Por suerte, el software de trading moderno permite los trailing stops automatizados, reduciendo la cantidad de trabajo requerido de los traders. De todos modos, una parada de arrastre es la solución ideal a su parada inicial que es arbitraria y no se relaciona con la acción del mercado.