持续使用任何止损方法均优于从不采取止损措施，但一旦您意识到您应该止损时，您仅应采用自己能够制定的最佳止损方法。您可以将止损位设为与市场同步，也可以按照自己的交易计划需求来制定止损位，但最好的方是找到一个同时适合两者的止损位。这可能非常困难和复杂，并且需要做一些深刻的反思。

市场同步止损

市场同步止损的基础理念是指您的止损位由市场控制。您永远不知道，当您入场时，下一个时段是波动还是持平，是否有突破，是否有趋势，以及是否会出现特殊情况（例如缺口）。根据不同的市场条件获取最大盈利的最佳止损方法是，根据市场条件设置止损位。

在我们的工具组合中，最具适应性的指标是平均真实波动范围（ATR）。经典的市场同步止损技巧是将止损位设为您计划持仓期间的 ATR 的一项函数。例如，您以 X 买入，而且知道您预期持仓时期的 ATR 为 60 点。如果您将止损位设为 X - 61，则您被大幅随机价格变动止损离场的可能性非常低。但由于您永远无法在确切的低点入场、在确切的高点离场（空头头寸反之亦然），您或许应该用入场价减去 ATR，然后再减去数点，以设置止损位——例如 70 减去 10。这为您的 ATR 提供了 18% 的额外保护。

将止损位设为 ATR 的一项函数是兼具逻辑性和动态性的。当市场捉摸不定、动荡起伏时，ATR 上行，此时应加宽止损位，以防止止损位被随机的价格变化击溃。当市场整齐有序时，ATR 下跌，此时应减小止损位。

不过 ATR 有一些问题，这些问题包括但不限于 70 点可能代表着您时间周期中剧烈的价格变化。而这对止损设置 1 号法则产生了重大的影响：

1 号法则：您对每笔交易的预期收益应大于您的止损。

既然您每笔交易的盈利幅度很难超过 ATR 范围，您设置的止损位怎么能超过该幅度呢？理想情况下，最能规避风险的策略是将盈利目标为设为 ATR 的分数，将止损位设为 ATR 的倍数，但由于与 1 号法则相冲突，这种策略无法成立。按照算法，若要让这种策略生效，您获得的收益需要远远大于亏损，而这与常理不符。如果盈利交易数多余亏损交易数，这再好不过（并非必需条件），但这并非惯例，而且不会发生在遭遇重大的不利行情时。

如果您是一位短期交易者，将 ATR 的倍数设为止损位是非常不利的。因此，其解决方案是将止损位设为 ATR 的分数，意味着您让自己面临着随机变化的风险。如果您使用 ATR 设置止损位，您必须接受这一点。

2 号法则：止损的目的是限制亏损，而不是消除亏损。

将止损位设为 ATR 的几分之一——且这个比例应小于您的目标位——才是唯一的解决方案。即使您知道这一解决方案，您有时仍会在不恰当的价位止损。“不恰当”意味着，止损之后，价格依然沿着有利的方向前进，但您已经清仓。这种情况的解决方案是在止损之后设置重新入场规则，而不是设置一个非常宽的止损位以杜绝所有止损风险。

但这样一来，ATR 又遇到了另一个问题，即图表的剩余部分。例如，您已经将止损位从倍数（70 点）减至分数（例如 2/3 或 40 点），但修改后的止损位略过了一些重要的图表事件，例如支撑线。如果您预计支撑线将被击穿，则您首先不会做多；既然如此，您为何不调整止损位，以便它适应支撑线呢？答案是肯定的，您当然应该调整。但究竟根据什么图表事件调整呢？而且怎样解决 ATR 止损位与图表事件止损位之间的冲突呢？

回答这个问题前，请考虑一些图表事件。

使用多项指标

您始终可以将过去 3 个时段的最低价（或空头头寸的最高价）或其他任意限制价设为止损位。这实际上非常适合回测使用，但我们有更温和、更简单的工具。

抛物线转向指标是专门用于提供止损点的首要指标。“吊灯止损”对经典移动止损抛物线转向指标进行了改进，其设计者是 Chuck LeBeau。吊灯止损指标把第一个计算点放在交易者入场点，而非市场的“极”高点或“极”低点。

许多其他指标设有内置止损位，例如移动平均线交汇点和 MACD。您也可以将布林线设为止损位，因为在外汇中，有 1-3 个时段突破布林线就能可靠地预测当前走势结束。

您也可以使用普通的传统移动平均线作为止损点。以下示例图中，在价格越过 20 时段移动平均线时止损是明智之举。

20 时段移动平均线作为优秀的止损位。

如果您将抛物线转向指标加入相同图表中，您会发现该指标在相同时段给出了与移动平均线交叉点相同的信号。在图表右上方，抛物线转向指标徘徊于买/卖信号之间，而价格曲线跨过 20 时段移动平均线，这正是所有趋势跟随指标在区间震荡交易走势中的表现——因生成假突破而失效。此外，这些图表采用 60 分钟时间周期。

抛物线转向指标与 20 时段移动平均线均给出止损信号。

这说明两点：

当交易者在较窄时间范围（比如 1-4 小时）内交易时，有时会忘记寻找视角。拉宽时间框架会有帮助，如下一张屏幕截图所示。该图为同一张图的 240 分钟（4 小时）框架版本。连接两个明显的高点，可轻松画出阻力线。支撑和阻力可用于设置止损点，但在此例中不一定有效。在此例中，我们关心的阻力线为金色水平线，它将突破烛台后的烛台一分为二。我们预计价格不会涨至金线上方，迄今为止确实如此。

更高的时间框架提供一条水平阻力线作为止损位

如果交易者分批平仓多手仓位，可将金线作为第二个止损点位。换言之，比如交易者持有 4 手。当随机震荡指标指向北时，卖出 1 手。当下一周期出现抛物线转向指标和移动平均线交叉时，卖出另外 2 手。保留 1 手，直至穿过金线。

出于透视目的，另一种实用的指标是斐波那契回撤数列。不论你如何看待斐波那契数字，都有很多交易者使用它们。只要有机会，如果不参考回撤数列，就是在伤害自己。如下方图表所示，50% 回撤位正好位于金色突破蜡烛中线下方。交易者可能想修改最后一手的止损位，在两个点位上方多留出一点空间。突破这两条线即为确认。了解该货币突破 50% 回撤线和/或金色中线时的时间百分比会有帮助，但这不是必需的。毕竟，止损的目的在于限制亏损，而非为了猜测当回调不超过 50% 回撤时，这是不是时间的 75% 之一。

斐波那契回调与手绘支撑线同步表现。

交易计划止损

止损的目的是将一笔交易的亏损限制为一定的资金数额或资金比例。换言之，

3 号法则是指：止损位应该与交易资金有序地联系起来。

止损位应该与您的资金情况，而不仅仅是与市场状况相关。在上述 ATR 分数示例中，我们的止损位为 40 点，约 $400。我们将其与总本金相比较。如果交易者持有 $10,000，则 $400 的亏损占总本金的 4%。标准最高金额比例通常为 2%，因此 40 点是推荐金额的两倍。将 40 点降为 2% 的唯一方法是将资金加倍，当然，还可以交易更小的头寸规模。

如果交易者仅有 $1,000 起始本金，则 40 点的止损占本金的 40%。经过连续两笔亏损后（这种情况一直发生），低本金交易者已经爆仓。起始本金为 $1,000 的交易者可以将止损位设为 20 点。但市场可能在 3 分钟内变动 20 点。10 次随机价格变化中，止损位被击中 8 次。

这是一次非常难以接受的教训。许多交易者拒绝面对这种情况，但是其算法却带有一丝悲观的前景——因为它只根据市场情况设置止损位，而未能考虑本金；在您了解这一点之前，您剩余的交易资金已经不多。在所有由新手犯下的错误中，这是最常见、最致命的问题（未使用任何止损位）。

问题在于，为了在交易外汇时获得现实的盈利预期并且将本金的 2% 设为合理止损位，您需要投入 $1,000 甚至 $10,000 的起始本金……或者，您需要将交易削减至最少的合约数。切换至尽可能短的时间周期也有效果，因为它可以减少平均止损距离。由于您必须在短时期内入场和离场，这意味着您不能过多地跟随趋势。这非常遗憾，因为外汇趋势可能非常明显，而且正是获利机会所在之处。

话虽如此，您可以应用一些改进因素。第一种改进方法是针对您经常见到的场景来回测不同的止损位。您会发现，当您设定的止损指标发挥作用后，20 点止损位于大部分时候有效。或者说，它们只在一半的时间内有效，但加入 1/3 或 1/4 的指标会让它的有效时间超过 50%。一定要记住，回测具有很大的局限性——其条件可能相似，但永远不会完全相同。

蜡烛图形态、动量和许多其他技巧来判断出走势将于何时发生变化。

解决方案

止损耗尽追踪是一些专业人士采用的策略。 在回调过程中，随着价格向临时底下探或反弹，当价格寻找一个临时顶（如上方图表示例所示）会出现一个临界点时刻，这时随后的几根蜡烛将证明此次回调或反弹是否已结束。记住，入场点位非常重要。如果在波动恢复之初入场，则找到了良好的入场点和内置止损点（上一个最低点）。在上文斐波那契示例中，市场已经告诉交易者价格不太可能反弹至 50% 回撤位以及突破蜡烛后一根蜡烛中线的上方。如果随后价格继续下跌，除非有新的正面新闻出现，否则人人都会将止损位设置在上次的位置。如果交易者重新对该货币做多，止损距离几乎肯定比基于 ATR 止损方法的 40 点小得多。事实上，即使是规模更大的仓位，幸运的话它将更契合建议每笔交易最高风险 2% 的水平。

有些分析师认为猎杀止损更多地发生于整数价格或其他神奇公式出现之时。虽然外汇价格收盘于整数的几率确实高于常理（研究结果来源于包括美联储在内的多家机构），我们无法验证：整数成为转折点的频率高于常理。如果您仔细思考一下，您会发现，由于我们依据最新的低点收盘价计算转折点，这些转折点或许确实倾向于整数价格，但您无法据此认为任何历史整点收盘价可能会成为转折点。

重要的是，您要在图表上找到一些依据，以便于您将止损位设为同时适应市场条件和交易计划的价格，而且您计划的首要功能是维持交易并且不损失太多本金。

另一项重要的解决方案是移动止损。移动止损是指，随着价格向对您的头寸有利的方向变化，您的止损位逐步接近当前价格。抛物线转向指标是一项经典的移动止损指标。

例如，您的初始止损位为 40 点，但价格已经上涨 20 点，为了保护这份收益，您将止损位也向新价格靠近，并到达 30 点的位置。之后，价格继续上涨 20 点，而您再次将止损位上调 20 点。此时，您已通过原始头寸获利 40 点，且赢/亏比为 2：1，与您的预期完全相符。如果您运气较好并且已经进入重要的走势，您或许可以将止损位上移至突破位（即您的入场价），然后，如果价格继续上涨，您可以保护已经获得的净收益。

移动止损几乎受到所有评论员的一致推荐，这或许是因为移动止损是较为理智的。似乎无人注意到，大多数外汇交易者的交易时间过于短暂，以至于移动止损无法发挥效果。对于 15 分钟或 1 小时的持有时段，您需要每分钟就调整一次止损位，而且会错过该过程中的大部分价格动向。在较短的时间周期上追踪止损需要花费较多的精力，而且可能令人焦虑不安。幸运的是，现代交易软件允许自动移动止损，这样可以减少交易者所需完成的操作。同样，如果您的起始止损位为任意价位且与市场动向毫无关联，则移动止损是理想的解决方案。