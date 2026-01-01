Установка стоп-лосса любым способом априори лучше, чем отсутствие такового, однако если уж вы решили ставить стоп, то имеет смысл делать это наиболее подходящим для вас способом. Стоп можно синхронизировать с рынком или "подогнать" под торговый план, однако лучше всего сделать и то, и другое. Такая задача, однако, может оказаться чрезвычайно сложной и трудозатратной.

Синхронизация стоп-лосса с рынком

Суть постановки такого стоп-лосса заключается в его максимальной адаптации к возможным рыночным условиям: волатильности, пробоям, трендам и особым обстоятельствам (например, гэпам).

Единственным индикатором, который может здесь помочь, является средний истинный диапазон (ATR). Традиционная установка стопа, адаптированного к рынку, заключается, соответственно, в выведении функции ATR в зависимости от периода, на который планируется сделка. Представим себе, что трейдер заключает сделку в точке X, и средний истинный диапазон на нужный ему период составляет 60 пунктов. Следовательно, установив стоп в точку X-61, трейдер получит достаточно надежный уровень, до которого цена вряд ли дойдет даже в случае неожиданного поворота событий. Однако поскольку сделка редко заключается на точном минимуме и закрывается на точном максимуме (или наоборот, если сделка на продажу), то, пожалуй, стоит вычесть более чем 1 пункт от ATR – скажем, 10 пунктов; получится диапазон в 70 пунктов, т. е. еще +18% к среднему истинному диапазону.

Установка стоп-лосса сообразно среднему истинному диапазону логична и позволяет подстроиться под рынок: в случае сильной волатильности ATR растет, и вместе с ним растет и расстояние до стопа, что помогает избежать ситуации, когда цена случайно "зацепит" стоп-лосс; когда же на рынке все в порядке, ATR и стоп снижаются.

Однако установка стоп-лосса по ATR связана с некоторыми проблемами, и первая из них заключается в том, что озвученные в примере выше 70 пунктов могут представлять собой достаточно крупное движение цены само по себе. И отсюда вытекает первое правило установки стоп-лосса.

Правило №1: ожидаемая прибыль по сделке должна превышать ожидаемый убыток (ограниченный стоп-лоссом).

Поскольку получить в одной сделке прибыль, которая будет больше, чем значение ATR, очень трудно, получается, стоп-лосс на расстоянии, большем, чем ATR, не имеет смысла. Наиболее осторожные инвесторы могли бы поставить тейк-профит на определенную долю ATR, а стоп-лосс - на множитель ATR, однако смысла в этом нет, поскольку это грубейшее нарушение правила №1. Чисто математически, при таком раскладе нужно будет намного больше прибыльных сделок, чем убыточных, а это уже противоречит здравому смыслу. Конечно, если число удачных сделок будет больше, чем число неудачных, это очень хорошо, однако это необязательно, и, в любом случае, изначально ставить себя в такие сложные условия точно не стоит.

Итак, если выставление стопа в виде множителя ATR нецелесообразно, особенно если речь идет о краткосрочной торговле, то логично будет ставить стоп в виде доли ATR, что, конечно, оставляет риск оказаться в убытке в случае неожиданного неудачного поворота событий. Однако если вы вообще собираетесь рассчитывать стоп с помощью ATR, то с этим просто придется смириться.

Правило №2: цель стопа - ограничить убытки, а не полностью исключить их.

Итак, установка стопа в виде доли ATR - единственно верное решение, хотя оно и может иногда приводить к необоснованным убыткам, в том смысле что цена может немного "зацепить" стоп, а потом сразу уйти в нужную трейдеру сторону. Выходом из такой ситуации может стать правило повторного входа в рынок, которое может действовать в определенных условиях.

Однако установка стопа по ATR также связана с другой проблемой: она может противоречить графику. Так, например, установив стоп на число пунктов, меньшее, чем ATR (например, 40 пунктов), вы видите, что он не совпадает с неким ключевым уровнем - например, поддержкой. Поскольку сделка на покупку в любом случае бы не заключалась, если бы предполагался пробой поддержки, то в данном случае имеет смысл перенести стоп на уровень поддержки. Таких ключевых уровней, которые оказывают значительное влияние на выбор стопа, немало, и следует изучить их более подробно.

Использование нескольких индикаторов

Стоп-лосс можно размещать на минимуме (или максимуме, если речь о сделке на продажу) за последние три периода, однако есть и более простые и эффективные решения.

Одним из лучших индикаторов для установки стопа является Parabolic SAR, а также его вариация Chandelier Exit, разработанная Чаком Лебо, которая берет за точку отсчета уровень входа, а не максимум или минимум.

Многие индикаторы, в том числе пересечение скользящих средних и MACD, предполагают наличие встроенного стопа. Можно также в качестве стопа использовать и полосы Боллинджера, поскольку пересечение полосы на 1-3 периода уже, как правило, означает окончание текущего тренда.

Наконец, старая добрая скользящая средняя также может играть роль стоп-лосса. На примере ниже показано, как пересечение цены со скользящей средней (период 20) демонстрирует место выхода из сделки.

Скользящая средняя с периодом 20, функционирующая в качестве стоп-лосса

Добавив на этот же график Parabolic SAR, мы увидим, что его "показания" совпадут с данным пересечением. В правой части следующего 60-минутного графика Parabolic SAR поднимается вверх и вниз, выдавая сигналы на покупку и на продажу одновременно с пересечением средней с периодом 20. Сигналы эти бесполезны из-за бокового тренда, однако стоп-лосс они подтверждают.

Parabolic SAR и средняя с периодом 20 указывают место стоп-лосса

Отсюда можно сделать 2 вывода.

Использование нескольких индикаторов для определения места установки стоп-лосса более эффективно, чем использование лишь одного, особенно если эти несколько разных индикаторов различаются по типу. Так, например, если добавить к средней и SAR еще и стохастический осциллятор, мы будем получать сигнал на стоп-лосс заранее. Стохастический осциллятор выдает заблаговременный сигнал стоп-лосса Установка стоп-лоссов на трендовом рынке проще, чем в боковых трендах.

В этом случае стоит также следить за общей картиной, увеличивая таймфреймы с 1-4 часов до более емких. Посмотрим на следующий пример: это тот же график, но уже его 4-часовая вариация. Здесь легко можно провести линию сопротивления, соединив два важных максимума. В качестве сопротивления в данном случае выступает желтая линия, проходящая через свечу, которая следует за пробивающей свечей, и мы имеем основание полагать, что выше этой линии цена не поднимется.

На более крупном таймфрейме появляется возможность установить стоп на линии сопротивления

В случае если трейдер заключает сделку на определенное число лотов, то сопротивление может выступать в качестве вторичного стопа. Так, если сделка состоит из 4 лотов, то при сигнале стохастического осциллятора можно закрывать первый лот, при пересечении скользящей средней и SAR - второй и третий, а уже после пересечения поддержки - четвертый.

Также для размещения стоп-лосса можно использовать и уровни Фибоначчи. Можно верить в них или не верить, но очень многие ими пользуются, так что рассмотреть этот вариант при возможности стоит. На следующем графике показан уровень Фибоначчи 50%, который находится чуть ниже желтой линии поддержки. Соответственно, при установке стоп-лосса можно использовать обе линии как взаимоподтверждающие. Здесь еще неплохо было бы знать, как часто данная пара пробивает уровень 50% и как часто - поддержку, однако это необязательно и не столь важно, поскольку цель стопа - все-таки ограничить убытки, а не гадать, какую из линий цена пробивает чаще.

Уровень Фибоначчи является индикатором стоп-лосса наряду с линией поддержки

Стоп-лоссы и торговый план

Цель стоп-лосса - ограничение убытков определенной суммой или процентом общего капитала. Отсюда возникает правило №3.

Правило №3: стоп-лосс всегда должен быть связан с процентном или долей капитала.

Таким образом, на установку стопа влияют не только условия рынка, но и сумма денег, которой располагает трейдер. В случае с вышеобозначенным примером, где стоп составлял 40 пунктов, его сумму можно сопоставить с 400 долларами. Если капитал трейдера равен 10 000 долларов, то, соответственно, такой стоп составит 4% от этого капитала. Рекомендуемый же процент - 2, соответственно, стоп в 40 пунктов превышает рекомендацию вдвое. Чтобы оставить стоп на том же месте, нужно или пополнить счет, доведя сумму капитала до 20 тысяч, или уменьшить объем сделки.

Если же в распоряжении трейдера есть всего 1000 долларов, то стоп в 40 пунктов составит уже 40%, и достаточно будет двух-трех неудачных сделок подряд (что бывает сплошь и рядом), чтобы полностью разорить его. Можно, конечно, ставить меньшие стопы - например, по 20 пунктов, однако такое расстояние цена может пройти за пару минут, и такие стопы будут срабатывать в 8 случаях из 10.

С этим трудно смириться, но делать нечего: если ставить стопы вне зависимости от имеющегося капитала, вас очень быстро может ожидать полный крах. Это самая частотная и самая грубая ошибка новичка (хуже только отсутствие стоп-лосса в принципе).

Проблема в том, что для обеспечения высокой прибыльности и правильных стоп-лоссов с 2% от капитала трейдеру нужен куда больший запас средств чем 1000 или даже 10000 долларов. Однако есть выход: торговля минимальными объемами. Можно также переключиться на минимальные таймфреймы, чтобы уменьшить расстояние стоп-лосса, однако это лишит трейдера возможности торговать по тренду, что вообще является одним из наиболее выгодных способов торговли.

Существуют, однако, некоторые способы усовершенствования стратегии поставки стопов. Во-первых, можно проверять стоп-лоссы на исторических данных в повторяющихся ситуациях. Так можно обнаружить, например, что стоп в 20 пунктов срабатывает чаще всего в тандеме с тремя индикаторами, а если индикаторов всего два, то только в половине случаев. Тут, однако, надо помнить, что при проверке на прошлых данных нужно, чтобы условия совпадали практически полностью, а такое вообще вряд ли когда-нибудь бывает.

Ключевой стратегией торговли с небольшими стопами может стать торговля по тренду. Специалисты по статистике уже очень давно пытаются выяснить закономерности окончания тренда, однако трейдеру-практику это под силу: у него есть фигуры из свечей, моментум, фигуры графика и т.д.

Решения

Профессионалы часто ищут поворотные точки, уровни, на которых цена разворачивается и срабатывают стоп-лоссы. Как видно из приведенных выше примеров, цена движется циклами вверх и вниз, и в какой-то момент становится понятно, что текущее движение закончено и скоро начнется новое - в противоположном направлении. Именно в такие моменты лучше всего заключать сделки: ранний вход дает практически "железный" стоп-лосс - последний минимум. В последнем примере мы видели, что цена вряд ли поднимется выше уровня 50% Фибоначчи и линии поддержки. Если после этого она пойдет вниз, то, в отсутствии каких-либо неожиданных новостей, она вряд ли вернется к этому уровню в ближайшее время, что дает основания выставить стоп значительно меньше, чем половина ATR, и даже несколько нарушить правило 2%.

Некоторые утверждают, что разворот чаще всего происходит на круглых числах. Цены действительно очень часто закрываются на целых числах (и источник этой статистики очень надежный - ФРС США), однако чаще ли на них случаются развороты, на самом деле неизвестно. По логике, так как разворот наступает после закрытия цены, рациональное зерно в этом есть, но тут возникает вопрос: как понять, будет ли разворот именно на этом круглом числе или на каком-то другом?

Так или иначе, суть всегда одна: на графике следует искать нечто, что, с одной стороны, поможет адаптировать стоп к рыночным условиям, а, с другой, будет соответствовать торговому плану и держать риск на умеренном уровне.

Еще одним очень полезным решением может оказаться скользящий стоп-лосс, который будет динамически следовать за текущими котировками, фиксируя прибыль по сделке. Классическим примером скользящего стопа служит тот же Parabolic SAR.

Итак, представим себе, что изначально стоп-лосс находится на уровне 40 пунктов от текущей цены, однако цена повысилась на 20 пунктов, и теперь трейдер повышает стоп для фиксации прибыли, устанавливая его, скажем, на уровне 30 пунктов. Далее цена поднимается еще на 20 пунктов, и трейдер повышает стоп также на 20. Таким образом, плавающий доход составил уже 40 пунктов при риске в 20, что соответствует идеальному соотношению риска и прибыли 1:2. Если дальнейшее движение окажется достаточно мощным, то со временем стоп можно будет передвинуть к уровню входа (получив уже безубыточную сделку) и, возможно, еще дальше, где пойдет уже чистый и гарантированный доход.

Скользящие стопы рекомендуют практически все - возможно, потому что в них действительно есть смысл. Однако многие частные трейдеры заключают насколько краткосрочные сделки, что скользящие стопы будут в этом случае совершенно бесполезны: на 15-минутных или часовых графиках стоп придется двигать чуть ли не каждую минуту, что может отвлечь трейдера от чего-нибудь действительно важного. К счастью, однако, на большинстве современных платформ есть автоматические скользящие стоп-лоссы (трейлинг-стопы), которые снимают с трейдера эту нервную нагрузку. В любом случае, начинающий трейдер не будет уметь грамотно расставлять стоп-лоссы, и в этом случае трейлинг-стоп будет просто идеальным вариантом.