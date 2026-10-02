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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: XM
Данная страница описывает Форекс-брокера XM. Это — не официальный сайт XM, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
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- Процентная ставка на баланс
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
XM Global, XM Australia, XM Global (CY) Limited, XM Global (FSC)
XM International MU Limited
XM (SC) Limited
TPXMGLOBAL Kenya Limited
XM (BVI) Limited
Запрещенные страны
Израиль
Иран
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Western Union
CashU
QIWI
iDEAL
SOFORT
FasaPay
giropay
paysafecard
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HUF
Венгерский форинт
JPY
Японская иена
PLN
Польский злотый
RUB
Российский рубль
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
CySEC, 120/10
FSC (Белиз), 000261/309
DFSA (Дубай), 16.09.2025
CMA (ОАЭ), 20200000322
Управление рынками капитала Кении, 233
Языки сайта
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Немецкий
Греческий
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Корейский
Малайский
Польский
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Шведский
Тайский
Турецкий
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Хинди
Венгерский
Индонезийский
Японский
Корейский
Малайский
Нидерландский
Польский
Португальский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Для VIP-трейдеров
Скоро.
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:3
IslamicОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
XM Ultra LowОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:3