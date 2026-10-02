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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: XM
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس XM. وهي ليست الموقع الرسمي لـ XM، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
- أمر وقف الخسارة المضمون
شركات
XM Global, XM Australia, XM Global (CY) Limited, XM Global (FSC)
XM International MU Limited
XM (SC) Limited
TPXMGLOBAL Kenya Limited
XM (BVI) Limited
الدول المحظورة
إسرائيل
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
كندا
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Western Union
CashU
QIWI
iDEAL
SOFORT
FasaPay
giropay
paysafecard
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
HUF
فورنت هنغاري
JPY
الين الياباني
PLN
بولندي زلوتي
RUB
روبل روسي
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 120/10
لجنة الخدمات المالية (بليز), 000261/309
DFSA (دبي), 16.09.2025
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000322
هيئة السوق المالية (كينيا), 233
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الروسية
السويدية
التايلاندية
التركية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
المجرية
الأندونيسية
اليابانية
الكورية
الملايو
الهولندية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لتجار كبار الشخصيات
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:3
Islamicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
XM Ultra Lowفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:3