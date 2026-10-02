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头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
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经纪商简介： XM

本页面是有关外汇经纪商XM的描述。它并非XM官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

XM (xm.com)
不支持美国交易者
  • 奖励
  • 个人经理
  • 资金利率
  • 隔离账户
  • 提供联营方案
  • 免费培训
  • 电话交易
  • 保证止损单
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公司
XM Global, XM Australia, XM Global (CY) Limited, XM Global (FSC)
XM International MU Limited
XM (SC) Limited
TPXMGLOBAL Kenya Limited
XM (BVI) Limited
成立于: 2009
自上線以來: 2012
經紀人評級
XM
8.5 / 10
153 合格评论
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FSC (伯利兹), 000261/309
DFSA（杜拜）, 16.09.2025
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000322
肯尼亚资本市场管理局, 233
网站语言
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對於貴賓交易者
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