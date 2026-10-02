热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： XM
本页面是有关外汇经纪商XM的描述。它并非XM官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 个人经理
- 资金利率
- 隔离账户
- 提供联营方案
- 免费培训
- 电话交易
- 保证止损单
公司
XM Global, XM Australia, XM Global (CY) Limited, XM Global (FSC)
XM International MU Limited
XM (SC) Limited
TPXMGLOBAL Kenya Limited
XM (BVI) Limited
禁止的國家
以色列
伊朗
加拿大
美國
付款方式
WebMoney
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
Western Union
CashU
QIWI
iDEAL
SOFORT
FasaPay
giropay
paysafecard
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
AUD
澳大利亚元
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
HUF
匈牙利福林
JPY
日圓
PLN
波兰兹罗提
RUB
俄罗斯卢布
SGD
新加坡元
USD
美元
ZAR
南非兰特
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
监管
CySEC, 120/10
FSC (伯利兹), 000261/309
DFSA（杜拜）, 16.09.2025
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000322
肯尼亚资本市场管理局, 233
网站语言
英
阿拉伯
德
希腊
西班牙
法
匈牙利
印尼
意大利
日
朝鮮語
马来
波兰
葡萄牙語
俄
瑞典語
泰
土耳其
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
希腊
西班牙
法
印地
匈牙利
印尼
日
朝鮮語
马来
荷蘭語
波兰
葡萄牙語
俄
汉
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
對於貴賓交易者
即将来临。
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额5 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:3
Islamic打开详情
最低入金额5 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
XM Ultra Low打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:3