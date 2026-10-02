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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: XM
Esta página describe el bróker de Forex XM. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
XM Global, XM Australia, XM Global (CY) Limited, XM Global (FSC)
XM International MU Limited
XM (SC) Limited
TPXMGLOBAL Kenya Limited
XM (BVI) Limited
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Irán
Israel
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Western Union
CashU
QIWI
iDEAL
SOFORT
FasaPay
giropay
paysafecard
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HUF
Florín húngaro
JPY
Yen
PLN
Złoty
RUB
Rublo ruso
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
CySEC, 120/10
FSC (Belice), 000261/309
DFSA (Dubái), 16.09.2025
CMA (EAU), 20200000322
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 233
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Húngaro
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Sueco
Tailandés
Turco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Hindi
Húngaro
Indonesio
Japonés
Coreano
Malayo
Neerlandés
Polaco
Portugués
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
Muy pronto.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:3
IslamicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:888
CFD
1:100
Oil
1:100
XM Ultra LowAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:3