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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Pocket Broker
Данная страница описывает Форекс-брокера Pocket Broker. Это — не официальный сайт Pocket Broker, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Доступны счета без свопов
Компании
FRONTIER MARKETS (PTY) LTD
Способы оплаты
WebMoney
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ethereum Classic
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Dai (DAI)
Stellar (XLM)
Binance Coin (BNB)
Solana
Cardano
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AED/CNY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BHD/CNY
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
EUR/AUD
EUR/CAD
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CLP
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GBP/USD
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USD/CHF
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USD/EGP
USD/IDR
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/MYR
USD/PHP
USD/PKR
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
USD/VND
YER/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 53333
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Индонезийский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
QT
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
До 1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
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Gold & silver
1:200
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:50
Options
Indexes
1:100
Metals
1:200
Energies
Binary options
Cryptocurrencies
1:50
$20—50
Отзывы
59 отзывов о Pocket Broker представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.