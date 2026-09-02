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Perfil de bróker: Pocket Broker
Esta página describe el bróker de Forex Pocket Broker. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Opción de cuentas sin swaps
Compañías
FRONTIER MARKETS (PTY) LTD
Métodos de pago
WebMoney
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ethereum Classic
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Dai (DAI)
Stellar (XLM)
Binance Coin (BNB)
Solana
Cardano
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AED/CNY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BHD/CNY
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/RUB
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CLP
GBP/JPY
GBP/USD
JOD/CNY
LBP/USD
MAD/USD
NZD/JPY
NZD/USD
OMR/CNY
QAR/CNY
SAR/CNY
TND/USD
USD/ARS
USD/BDT
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/CNH
USD/COP
USD/DZD
USD/EGP
USD/IDR
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/MYR
USD/PHP
USD/PKR
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
USD/VND
YER/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 53333
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Indonesio
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
Total deposits $10 000+ The individual invitation from VIP AM
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
QT
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
Hasta 1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
1—1000 lote
Gold & silver
1:200
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:50
Options
Indexes
1:100
Metals
1:200
Energies
Binary options
Cryptocurrencies
1:50
$20—50
Reseñas
67 reseñas sobre Pocket Broker se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.