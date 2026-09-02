النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Pocket Broker
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Pocket Broker. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Pocket Broker، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
شركات
FRONTIER MARKETS (PTY) LTD
خيارات الدفع
WebMoney
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
Bitcoin Cash
AdvCash
إيثريوم كلاسيك
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Dai (DAI)
Stellar (XLM)
Binance Coin (BNB)
سولانا
Cardano
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AED/CNY
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BHD/CNY
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/RUB
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CLP
GBP/JPY
GBP/USD
JOD/CNY
LBP/USD
MAD/USD
NZD/JPY
NZD/USD
OMR/CNY
QAR/CNY
SAR/CNY
TND/USD
USD/ARS
USD/BDT
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/CNH
USD/COP
USD/DZD
USD/EGP
USD/IDR
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/MYR
USD/PHP
USD/PKR
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
USD/VND
YER/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 53333
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
QT
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
يصل إلى 1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
1—1000 عقد
Gold & silver
1:200
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:50
Options
Indexes
1:100
Metals
1:200
Energies
Binary options
Cryptocurrencies
1:50
$20—50
المراجعات
61 عدد التعليقات اض حول Pocket Broker معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.