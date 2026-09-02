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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Pocket Broker
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FRONTIER MARKETS (PTY) LTD
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货币对的
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监管
FSCA (南非), 53333
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
印尼
朝鮮語
马来
葡萄牙語
俄
泰
土耳其
越南
汉
支持方式
电子邮件
网络聊天
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
QT
最低入金额5 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
最多 1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
1—1000 手
Gold & silver
1:200
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:50
Options
Indexes
1:100
Metals
1:200
Energies
Binary options
Cryptocurrencies
1:50
$20—50
評論
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