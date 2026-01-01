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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Plexytrade
Данная страница описывает Форекс-брокера Plexytrade. Это — не официальный сайт Plexytrade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Управление счетами
Компании
Plexy Trade Limited
Запрещенные страны
Великобритания
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Испанский
Персидский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
2 000 $
Скриншот сайта
Типы счетов
Micro
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Silver
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Gold
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Platinum
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
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