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Perfil de bróker: Plexytrade
Esta página describe el bróker de Forex Plexytrade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Cuentas administradas
Compañías
Plexy Trade Limited
Países prohibidos
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Reino Unido
Siria
Métodos de pago
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Persa
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
2.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Micro
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Silver
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Gold
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Platinum
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Reseñas
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