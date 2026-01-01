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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Plexytrade
本页面是有关外汇经纪商Plexytrade的描述。它并非Plexytrade官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 交易比赛
- 隔离账户
- VPS
- 管理账户
公司
Plexy Trade Limited
禁止的國家
加拿大
叙利亚
朝鲜民主主义人民共和国
美國
英国
付款方式
Litecoin
比特币
以太坊
Ripple
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
网站语言
英
西班牙
波斯
支持语言
英
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
存款超過免費
2,000 $
網站截圖
账户类型
Micro
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Silver
最低入金额300 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Gold
最低入金额300 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Platinum
最低入金额10,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
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