النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Plexytrade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Plexytrade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Plexytrade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- الحسابات المدارة
شركات
Plexy Trade Limited
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
خيارات الدفع
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Ripple
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/EUR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/EUR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفارسية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$2,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Micro
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Silver
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Gold
الحد الأدنى لحجم الحساب$300
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Platinum
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
المراجعات
لا توجد مشاركات متاحة بخصوص Plexytrade الان ولكن بإمكانك إضافة الاستعراض الخاص بك!