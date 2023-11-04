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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Pepperstone
Данная страница описывает Форекс-брокера Pepperstone. Это — не официальный сайт Pepperstone, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Pepperstone Group Limited, Pepperstone Markets Kenya Ltd, Pepperstone Markets Limited, Pepperstone EU Limited, Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, Pepperstone GmbH, Pepperstone Limited
Запрещенные страны
Американское Самоа
Антактида
Армения
Афганистан
Белиз
Белоруссия
Бельгия
Босния и Герцеговина
Бурунди
Бутан
Вануату
Венесуэла
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гвиана (департамент Франции)
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гуам
Западная Сахара
Зимбабве
Ирак
Иран
Испания
Йемен
Казахстан
Камерун
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Либерия
Ливан
Ливия
Мали
Палестина
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Самоа
Святой Престол
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Суринам
Таджикистан
Теркс и Кайкос
Тунис
Туркменистан
Украина
Французская Полинезия
Центральноафриканская Республика
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
Южная Корея
Япония
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
BPAY
Bitcoin
MyPay
Ethereum
Tether (USDT)
M-Pesa
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 60 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 60 дней)
cTrader (Ограничение 60 дней)
TradingView (Ограничение 60 дней)
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HKD
Гонконгский доллар
JPY
Японская иена
NZD
Новозеландский доллар
SGD
Сингапурский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/DKK
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NZD/CNH
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/COP
USD/DKK
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/SGD
USD/TWD
USD/ZAR
Регулирование
ASIC, 414530
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, SIA-F217
DFSA (Дубай), F004356
BaFin, 151148
Управление рынками капитала Кении, 128
CySEC, 388/20
Financial Commission, 01.06.2022
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
Для VIP-трейдеров
Платиновая программа для клиентов с месячным оборотом от 1000 стандартных лотов. Предоставляется бесплатный ВЧС от компании CNS и приоритет по зачислению и снятию средств.
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
RazorОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2