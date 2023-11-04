中文

热门结果

工具

头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
廣告
BBS Markets：外汇交易，最高杠杆可达1:1000
$ £ ¥
¥ £ $

经纪商简介： Pepperstone

本页面是有关外汇经纪商Pepperstone的描述。它并非Pepperstone官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

Pepperstone (pepperstone.com)
不支持美国交易者
  • PAMM
  • 个人经理
  • 隔离账户
  • 提供联营方案
  • 管理账户
  • MAM
  • 免费培训
  • 电话交易
訪問

公司
Pepperstone Group Limited, Pepperstone Markets Kenya Ltd, Pepperstone Markets Limited, Pepperstone EU Limited, Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, Pepperstone GmbH, Pepperstone Limited
成立于: 2010
自上線以來: 2010
經紀人評級
Pepperstone
6.5 / 10
13 合格评论
查看評論
禁止的國家
不丹
不丹
中非共和國
中非共和國
乌克兰
乌克兰
也门
也门
亞美尼亞
亞美尼亞
伊拉克
伊拉克
伊朗
伊朗
伯利兹
伯利兹
俄罗斯
俄罗斯
几内亚
几内亚
利比亚
利比亚
利比里亚
利比里亚
加拿大
加拿大
南乔治亚和南桑威奇群岛
南乔治亚和南桑威奇群岛
南极洲
南极洲
叙利亚
叙利亚
哈萨克斯坦
哈萨克斯坦
喀麦隆
喀麦隆
土库曼斯坦
土库曼斯坦
圣卢西亚
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣基茨和尼维斯
圣文森特和格林纳丁斯
圣文森特和格林纳丁斯
塔吉克斯坦
塔吉克斯坦
大韩民国
大韩民国
委內瑞拉
委內瑞拉
巴勒斯坦领土
巴勒斯坦领土
幾內亞比索
幾內亞比索
日本
日本
朝鲜民主主义人民共和国
朝鲜民主主义人民共和国
比利时
比利时
法屬圭亞那
法屬圭亞那
法屬玻里尼西亞
法屬玻里尼西亞
波多黎各
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那
波斯尼亚和黑塞哥维那
海地
海地
特克斯和凯科斯群岛
特克斯和凯科斯群岛
瓜德罗普
瓜德罗普
瓦努阿图
瓦努阿图
留尼汪
留尼汪
白俄罗斯
白俄罗斯
突尼斯
突尼斯
索马里
索马里
美國
美國
美屬維爾京群島
美屬維爾京群島
美屬薩摩亞
美屬薩摩亞
聖座
聖座
苏丹
苏丹
萨摩亚
萨摩亚
蒲隆地
蒲隆地
蘇利南
蘇利南
西撒哈拉
西撒哈拉
西班牙
西班牙
辛巴威
辛巴威
關島
關島
阿富汗
阿富汗
马里
马里
黎巴嫩
黎巴嫩
付款方式
PayPal
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
BPAY
比特币
MyPay
以太坊
Tether (USDT)
M-Pesa
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 60 天)
MetaTrader 5 (限制 60 天)
cTrader (限制 60 天)
TradingView (限制 60 天)
账户货币
AUD
澳大利亚元
CAD
加拿大元
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
HKD
港元
JPY
日圓
NZD
紐西蘭元
SGD
新加坡元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/DKK
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NZD/CNH
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/COP
USD/DKK
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/SGD
USD/TWD
USD/ZAR
监管
ASIC, 414530
巴哈马证券委员会, SIA-F217
DFSA（杜拜）, F004356
BaFin, 151148
肯尼亚资本市场管理局, 128
CySEC, 388/20
Financial Commission, 01.06.2022
网站语言
阿拉伯
西班牙
意大利
葡萄牙語
越南
支持语言
阿拉伯
捷克
西班牙
意大利
葡萄牙語
越南
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Teams
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
對於貴賓交易者
白金方案只对月交易量超过1,000手的客户开放。对所有的白金客户免费提供CNS VPS并优先处理存取款。
網站截圖

類似經紀人