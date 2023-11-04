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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Pepperstone
本页面是有关外汇经纪商Pepperstone的描述。它并非Pepperstone官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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Pepperstone Group Limited, Pepperstone Markets Kenya Ltd, Pepperstone Markets Limited, Pepperstone EU Limited, Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, Pepperstone GmbH, Pepperstone Limited
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巴哈马证券委员会, SIA-F217
DFSA（杜拜）, F004356
BaFin, 151148
肯尼亚资本市场管理局, 128
CySEC, 388/20
Financial Commission, 01.06.2022
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支持语言
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支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Teams
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
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白金方案只对月交易量超过1,000手的客户开放。对所有的白金客户免费提供CNS VPS并优先处理存取款。
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