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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Pepperstone
Esta página describe el bróker de Forex Pepperstone. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Pepperstone Group Limited, Pepperstone Markets Kenya Ltd, Pepperstone Markets Limited, Pepperstone EU Limited, Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, Pepperstone GmbH, Pepperstone Limited
Países prohibidos
Afganistán
Antártida
Armenia
Belice
Bielorrusia
Bosnia y Herzegovina
Burundi
Bután
Bélgica
Camerún
Canadá
Corea del Norte
Corea del Sur
España
Estados Unidos
Guadalupe
Guam
Guayana Francesa
Guinea
Guinea-Bisáu
Haití
Irak
Irán
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Japón
Kazajistán
Liberia
Libia
Líbano
Mali
Polinesia Francesa
Puerto Rico
República Centroafricana
Reunión
Rusia
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santa Sede
Siria
Somalia
Sudán
Suriname
Tayikistán
Territorios Palestinos
Turkmenistán
Túnez
Ucrania
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Zimbabue
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
BPAY
Bitcoin
MyPay
Ethereum
Tether (USDT)
M-Pesa
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 60 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 60 días)
cTrader (Limitado con 60 días)
TradingView (Limitado con 60 días)
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HKD
Dólar de Hong Kong
JPY
Yen
NZD
Dólar neozelandés
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/DKK
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NZD/CNH
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/COP
USD/DKK
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/SGD
USD/TWD
USD/ZAR
Regulación
ASIC, 414530
Comisión de valores de las Bahamas , SIA-F217
DFSA (Dubái), F004356
BaFin, 151148
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 128
CySEC, 388/20
Financial Commission, 01.06.2022
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Italiano
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
El programa Platino está abierto a los clientes que comercian más de 1,000 lotes de tamaño completo en un mes de calendario. Un VPS CNS gratuito se proporcionará a todos los clientes platino, junto con el depósito de prioridades y métodos de retirada.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
RazorAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2