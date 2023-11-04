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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Pepperstone
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Pepperstone. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Pepperstone، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Pepperstone Group Limited, Pepperstone Markets Kenya Ltd, Pepperstone Markets Limited, Pepperstone EU Limited, Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, Pepperstone GmbH, Pepperstone Limited
الدول المحظورة
أرمينيا
أفغانستان
أوكرانيا
إسبانيا
الأراضي الفلسطينية المحتلة
البوسنة والهرسك
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصحراء الغربية
الصومال
العراق
القارة القطبية الجنوبية
الكاميرون
الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان)
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
بلجيكا
بليز
بوتان
بورتوريكو
بوروندي
بولينيزيا الفرنسية
تركمانستان
تونس
جزر تركس وكايكوس
جزر فيرجن الأمريكية
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جوادلوب
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
ريونيون
زيمبابوي
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سورينام
طاجيكستان
غوام
غيانا الفرنسية
غينيا
غينيا بيساو
فانواتو
فنزويلا
كازاخستان
كندا
لبنان
ليبيا
ليبيريا
مالي
هايتي
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
BPAY
بتكوين
MyPay
إيثريوم
Tether (USDT)
M-Pesa
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 60 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 60 أيام)
cTrader (محدود بـ 60 أيام)
TradingView (محدود بـ 60 أيام)
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
HKD
دولار هونج كونج
JPY
الين الياباني
NZD
دولار نيوزيلندى
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/DKK
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NZD/CNH
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/COP
USD/DKK
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/SGD
USD/TWD
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 414530
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, SIA-F217
DFSA (دبي), F004356
هيئة الإشراف المالي الفيدرالية الألمانية, 151148
هيئة السوق المالية (كينيا), 128
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 388/20
Financial Commission, 01.06.2022
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
رقم
لتجار كبار الشخصيات
البرنامج البلاتيني مفتوح للعملاء الذين يتداولون أكثر من 1000 عقد كامل في الشهر . CNS VPS سوف يتم توفيرها مجانا لكافة العملاء البلاتينيين معا مع حصولهم على الأولوية في طرق السحب والإيداع .
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
Razorفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:30
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Metals
1:10
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2