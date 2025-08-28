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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Otet Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Otet Markets. Это — не официальный сайт Otet Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- LAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Торговля по телефону
Компании
Otet Group LTD
Разрешенные страны
Азербайджан
Албания
Багамские Острова
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Египет
Испания
Кипр
Коморы
Литва
Объединенные Арабские Эмираты
Центральноафриканская Республика
Швейцария
Эстония
Запрещенные страны
Виргинские Острова
Канада
Соединенные Штаты Америки
Турция
Способы оплаты
WebMoney
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
Perfect Money
Местный банковский платеж
Bitcoin
Tether (USDT)
Tron
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
cTrader
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/TUSD
DOG/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LNK/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XLM/USD
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
Языки сайта
Английский
Арабский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Способы поддержки
Веб-форма
Чат
Электронная почта
Телефон
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
75 $
Скриншот сайта
Типы счетов
Beginner (MT5)
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:20
Кредитное плечо
Forex
1:20
Classic
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
ECN
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Premium
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
ECN+
Минимальный размер счета2 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Отзывы
18 отзывов о Otet Markets представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.