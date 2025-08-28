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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Otet Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Otet Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Otet Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- التداول عبر الهاتف
شركات
Otet Group LTD
الدول المسموح بها
أذربيجان
ألبانيا
ألمانيا
إسبانيا
استونيا
الأمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
بلجيكا
جزر البهاما
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
سويسرا
قبرص
ليتوانيا
مصر
هنغاريا
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
تركيا
جزر فيرجن الأمريكية
كندا
خيارات الدفع
WebMoney
PayPal
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
بتكوين
Tether (USDT)
Tron
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
cTrader
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/TUSD
DOG/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LNK/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XLM/USD
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
طرق الدعم
نموذج الويب
الدردشة الحية
البريد الالكتروني
الهاتف
تيليجرام
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
السعر بالشهر
$75
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Beginner (MT5)
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:20
تَأثِير
Forex
1:20
Classic
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
ECN
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Premium
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
ECN+
الحد الأدنى لحجم الحساب$2,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:5
المراجعات
18 عدد التعليقات اض حول Otet Markets معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.