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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Otet Markets
本页面是有关外汇经纪商Otet Markets的描述。它并非Otet Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 资金利率
- 交易比赛
- LAMM
- 隔离账户
- VPS
- 提供联营方案
- 管理账户
- MAM
- 电话交易
公司
Otet Group LTD
允許的國家
中非共和國
匈牙利
埃及
塞浦路斯
巴哈马
德国
比利时
爱沙尼亚
瑞士
立陶宛
英国
葛摩
西班牙
阿塞拜疆
阿尔巴尼亚
阿拉伯联合酋长国
禁止的國家
加拿大
土耳其
美國
美屬維爾京群島
付款方式
WebMoney
PayPal
电汇
信用卡
Perfect Money
当地银行转账
比特币
Tether (USDT)
Tron
Binance Coin (BNB)
模拟平台
MetaTrader 5
cTrader
账户货币
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
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AUD/NZD
AUD/SEK
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BTC/USD
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CAD/JPY
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CHF/JPY
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CHF/SGD
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EUR/CAD
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EUR/JPY
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EUR/NOK
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EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
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EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LNK/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XLM/USD
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
网站语言
英
阿拉伯
支持语言
英
阿拉伯
支持方式
Web窗体
网络聊天
电子邮件
电话
Telegram
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
每月價格
75 $
網站截圖
账户类型
Beginner (MT5)
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:20
槓桿作用
Forex
1:20
Classic
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
ECN
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Premium
最低入金额10,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
ECN+
最低入金额2,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:5
評論
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