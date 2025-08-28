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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Otet Markets
Esta página describe el bróker de Forex Otet Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- LAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Comerciar por teléfono
Compañías
Otet Group LTD
Países permitidos
Albania
Alemania
Azerbaiyán
Bahamas
Bélgica
Chipre
Comoras
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
España
Estonia
Hungría
Lituania
Reino Unido
República Centroafricana
Suiza
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Turquía
Métodos de pago
WebMoney
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Transferencia bancaria local
Bitcoin
Tether (USDT)
Tron
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
cTrader
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/TUSD
DOG/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LNK/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XLM/USD
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Métodos de apoyo
Formulario web
Chat vivo
Correo-e
Teléfono
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Precio por mes
75 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Beginner (MT5)
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:20
Apalancamiento
Forex
1:20
Classic
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
ECN
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Premium
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:1000
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
ECN+
Tamaño mínimo de la cuenta2.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Reseñas
18 reseñas sobre Otet Markets se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.