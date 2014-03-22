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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Orbex
Данная страница описывает Форекс-брокера Orbex. Это — не официальный сайт Orbex, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Orbex LIMITED
Запрещенные страны
Индонезия
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Маврикий
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней неактивности)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней неактивности)
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
PLN
Польский злотый
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 553071
CNMV (Испания), 2894
Banque de France, 73762
CONSOB (Италия), 3148
FSA (Сейшельские Острова), SD110
Языки сайта
Английский
Арабский
Бенгальский
Немецкий
Персидский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Польский
Урду
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Болгарский
Бенгальский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Венгерский
Индонезийский
Польский
Русский
Турецкий
Урду
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
500 $
Скриншот сайта
Типы счетов
Premium
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Starter
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Ultimate
Минимальный размер счета25 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
История
- 2014-03-22AFBFX произвела ребрендинг в Orbex.
Отзывы
7 отзывов о Orbex представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.