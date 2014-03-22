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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Orbex
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Orbex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Orbex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Orbex LIMITED
الدول المحظورة
أندونيسيا
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
رومانيا
موريشيوس
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أياممن عدم النشاط)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أياممن عدم النشاط)
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
PLN
بولندي زلوتي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 553071
اللجنة القومية للأوراق المالية والبورصات (اسبانيا) , 2894
بنك فرنسا المركزي, 73762
اللجنة القومية للأوراق المالية والبورصات (ايطاليا) , 3148
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD110
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الألمانية
الفارسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الأردية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
البنغالية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الأندونيسية
البولندية
الروسية
التركية
الأردية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$500
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Premium
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Starter
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Ultimate
الحد الأدنى لحجم الحساب$25,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
السابق
- 2014-03-22AFBFX تغيِّر اسمهما التجاري إلى Orbex
المراجعات
7 عدد التعليقات اض حول Orbex معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.