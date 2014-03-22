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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Orbex
Esta página describe el bróker de Forex Orbex. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Orbex LIMITED
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Indonesia
Irán
Mauricio
Rumania
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días de inactividad)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días de inactividad)
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
PLN
Złoty
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 553071
CNMV (España), 2894
Banque de France, 73762
CONSOB (Italia), 3148
FSA (Seychelles), SD110
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Bengalí
Alemán
Persa
Indonesio
Italiano
Japonés
Polaco
Urdu
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Búlgaro
Bengalí
Alemán
Griego
Español
Francés
Húngaro
Indonesio
Polaco
Ruso
Turco
Urdu
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
500 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Premium
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Starter
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Ultimate
Tamaño mínimo de la cuenta25.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Historia
- 2014-03-22AFBFX se convirtió en Orbex.
Reseñas
7 reseñas sobre Orbex se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.