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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Orbex
本页面是有关外汇经纪商Orbex的描述。它并非Orbex官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
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公司
Orbex LIMITED
禁止的國家
伊朗
印度尼西亚
朝鲜民主主义人民共和国
毛里求斯
罗马尼亚
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天不活动)
MetaTrader 5 (限制 30 天不活动)
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
PLN
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USD
美元
货币对的
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USD/NOK
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XLM/USD
XRP/USD
监管
FCA (英国), 553071
CNMV (西班牙), 2894
Banque de France, 73762
CONSOB (意大利), 3148
FSA ( 塞舌尔), SD110
网站语言
英
阿拉伯
孟加拉
德
波斯
印尼
意大利
日
波兰
乌尔都
汉
支持语言
英
阿拉伯
保加利亚
孟加拉
德
希腊
西班牙
法
匈牙利
印尼
波兰
俄
土耳其
乌尔都
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
存款超過免費
500 $
網站截圖
账户类型
Premium
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Starter
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:300
CFD
1:300
Oil
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
Ultimate
最低入金额25,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
历史
- 2014-03-22AFBFX重塑品牌为Orbex。
評論
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