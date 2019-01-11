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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: One Global Market
Данная страница описывает Форекс-брокера One Global Market. Это — не официальный сайт One Global Market, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- LAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- MAM
Компании
One Global Market Limited
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
BPAY
Местный банковский платеж
Apple Pay
Google Pay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Trading Station II
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 769481
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Французский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
25 000 $
Скриншот сайта
Типы счетов
Classic
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:10
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Prime
Минимальный размер счета50 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:10
Oil
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Отзывы
3 отзыва о One Global Market представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.