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Perfil de bróker: One Global Market
Esta página describe el bróker de Forex One Global Market. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- LAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- MAM
Compañías
One Global Market Limited
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
BPAY
Transferencia bancaria local
Apple Pay
Google Pay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Trading Station II
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 769481
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Francés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
25.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Classic
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:10
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Prime
Tamaño mínimo de la cuenta50.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:10
Oil
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Reseñas
3 reseñas sobre One Global Market se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.