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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： One Global Market
本页面是有关外汇经纪商One Global Market的描述。它并非One Global Market官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 个人经理
- LAMM
- 隔离账户
- VPS
- 免隔夜利息账户选项
- MAM
公司
One Global Market Limited
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
BPAY
当地银行转账
Apple Pay
Google Pay
模拟平台
MetaTrader 4
Trading Station II
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
监管
FCA (英国), 769481
网站语言
英
支持语言
英
阿拉伯
法
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
存款超過免費
25,000 $
網站截圖
账户类型
Classic
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:10
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Prime
最低入金额50,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
CFD
1:10
Oil
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
評論
3 條評論 條關於 One Global Market 這裡列出了。 所有評論僅是其作者的意見，不一定基於真實事實。