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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: One Global Market
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس One Global Market. وهي ليست الموقع الرسمي لـ One Global Market، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- MAM
شركات
One Global Market Limited
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
BPAY
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
Apple Pay
Google Pay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
Trading Station II
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 769481
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الفرنسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$25,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Classic
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:10
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
Prime
الحد الأدنى لحجم الحساب$50,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:10
Oil
1:10
Indexes
1:10
Metals
1:10
المراجعات
3 عدد التعليقات اض حول One Global Market معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.