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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: OnEquity
Данная страница описывает Форекс-брокера OnEquity. Это — не официальный сайт OnEquity, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Торговля по телефону
Компании
OnEquity Global Ltd, ONEQ Global Ltd, OnEquity LLC
OnEquity (MU) Ltd
OnEquity SA (Pty) Ltd
Разрешенные страны
Аргентина
Боливия
Бразилия
Индия
Колумбия
Коста-Рика
Объединенные Арабские Эмираты
Чили
Эквадор
Южная Африка
Запрещенные страны
Бельгия
Иран
Йемен
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Tron
M-Pesa
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
DSH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 53187
FSA (Сейшельские Острова), SD154
FSC (Маврикий), GB23201814
Языки сайта
Английский
Испанский
Португальский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Японский
Португальский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Plus
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:20
Prime
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Elite
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
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