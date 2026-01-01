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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OnEquity
本页面是有关外汇经纪商OnEquity的描述。它并非OnEquity官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 电话交易
公司
OnEquity Global Ltd, ONEQ Global Ltd, OnEquity LLC
OnEquity (MU) Ltd
OnEquity SA (Pty) Ltd
允許的國家
南非
印度
厄瓜多尔
哥伦比亚
哥斯达黎加
巴西
智利
玻利維亞
阿拉伯联合酋长国
阿根廷
禁止的國家
也门
伊朗
加拿大
叙利亚
朝鲜民主主义人民共和国
比利时
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
比特币
以太坊
Tether (USDT)
Tron
M-Pesa
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
JPY
日圓
USD
美元
货币对的
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
DSH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
监管
FSCA (南非), 53187
FSA ( 塞舌尔), SD154
FSC (毛里求斯), GB23201814
网站语言
英
西班牙
葡萄牙語
支持语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
日
葡萄牙語
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Plus
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:20
Prime
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Elite
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
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