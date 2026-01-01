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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OnEquity
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OnEquity. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OnEquity، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- التداول عبر الهاتف
شركات
OnEquity Global Ltd, ONEQ Global Ltd, OnEquity LLC
OnEquity (MU) Ltd
OnEquity SA (Pty) Ltd
الدول المسموح بها
الأرجنتين
الأمارات العربية المتحدة
الاكوادور
البرازيل
الهند
بوليفيا
جنوب أفريقيا
شيلي
كوستاريكا
كولومبيا
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
الولايات المتحدة
اليمن
بلجيكا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Tron
M-Pesa
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
DSH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 53187
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD154
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB23201814
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
البرتغالية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
اليابانية
البرتغالية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Plus
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:20
Prime
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Elite
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
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