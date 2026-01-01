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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OnEquity
Esta página describe el bróker de Forex OnEquity. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Comerciar por teléfono
Compañías
OnEquity Global Ltd, ONEQ Global Ltd, OnEquity LLC
OnEquity (MU) Ltd
OnEquity SA (Pty) Ltd
Países permitidos
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos
India
Sudáfrica
Países prohibidos
Bélgica
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Siria
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Tron
M-Pesa
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
DSH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 53187
FSA (Seychelles), SD154
FSC (Mauricio), GB23201814
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Portugués
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Japonés
Portugués
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Plus
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:20
Prime
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Elite
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
Reseñas
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