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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Olymp Trade
Данная страница описывает Форекс-брокера Olymp Trade. Это — не официальный сайт Olymp Trade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
Компании
Saledo Global LLC
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
BRL
Бразильский реал
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
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CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
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EUR/AUD
EUR/CAD
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GBP/AUD
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GBP/NZD
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GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
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NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
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SGD/JPY
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USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
Регулирование
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 40131
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Хинди
Индонезийский
Японский
Корейский
Малайский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Индонезийский
Португальский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
ECN
Минимальный размер счета2 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:50
Indexes
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Отзывы
114 отзывов о Olymp Trade представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.