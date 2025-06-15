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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Olymp Trade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Olymp Trade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Olymp Trade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
شركات
Saledo Global LLC
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
BRL
ريال برازيلي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 40131
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
اليابانية
الكورية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
البرتغالية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ECN
الحد الأدنى لحجم الحساب$2
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:50
Indexes
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:10
المراجعات
114 عدد التعليقات اض حول Olymp Trade معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.