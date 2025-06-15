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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Olymp Trade
本页面是有关外汇经纪商Olymp Trade的描述。它并非Olymp Trade官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
公司
Saledo Global LLC
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
信用卡
Neteller
Perfect Money
比特币
以太坊
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
模拟平台
MetaTrader 4
账户货币
BRL
雷亚尔
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
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USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
监管
瓦努阿图金融服务委员会, 40131
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印地
印尼
日
朝鮮語
马来
葡萄牙語
俄
泰
土耳其
越南
汉
支持语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印尼
葡萄牙語
泰
土耳其
越南
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
ECN
最低入金额2 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:50
Indexes
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:10
評論
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