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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Olymp Trade
Esta página describe el bróker de Forex Olymp Trade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
Compañías
Saledo Global LLC
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
BRL
Real brasileño
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
Regulación
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 40131
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Japonés
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Indonesio
Portugués
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ECN
Tamaño mínimo de la cuenta2 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Stocks
1:50
Options
1:50
Indexes
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Reseñas
114 reseñas sobre Olymp Trade se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.