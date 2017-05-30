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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: OffersFX
Данная страница описывает Форекс-брокера OffersFX. Это — не официальный сайт OffersFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Торговля по телефону
Компании
XFR Financial Ltd
Xtrade Europe Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
paysafecard
AstroPay
Демо-платформы
XTrade Platform
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
CySEC, 108/10
FSC (Белиз), IFSC/60/383/TS/15
ASIC, 342628
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Русский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Особые условия
Бесплатное программное обеспечение для анализа Autochartist.
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
Premium
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
История
- 2017-05-30Кипрский финансовый регулятор CySEC объявил о «частичной приостановке» действия лицензии CIF, выданной розничному форекс-брокеру XTrade Europe Ltd.
- 2017-06-26CySEC объявила, что частичная приостановка действия лицензии CIF компании Xtrade Europe Ltd (№ 108/10) на предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой деятельности в отношении новых клиентов настоящим отменяется/прекращается, а регистрация компании в Реестре уполномоченных лиц восстанавливается.
- 2022-04-23Переименовано в OffersFX.
Отзывы
63 отзыва о OffersFX представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.