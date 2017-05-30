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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OffersFX
Esta página describe el bróker de Forex OffersFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Comerciar por teléfono
Compañías
XFR Financial Ltd
Xtrade Europe Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
paysafecard
AstroPay
Plataformas de demostración
XTrade Platform
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
CySEC, 108/10
FSC (Belice), IFSC/60/383/TS/15
ASIC, 342628
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Ruso
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Condiciones especiales
Software gratuito de análisis Autochartist.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
Premium
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
Historia
- 2017-05-30El organismo regulador financiero de Chipre, la CySEC, ha anunciado la «suspensión parcial» de la licencia CIF concedida al bróker minorista de divisas XTrade Europe Ltd.
- 2017-06-26La CySEC ha anunciado que se revoca/da por finalizada la suspensión parcial de la autorización como CIF de Xtrade Europe Ltd, con número 108/10, para la prestación de servicios financieros y el ejercicio de actividades financieras a nuevos clientes, y que se restablece la inscripción de la empresa en el Registro de personas autorizadas.
- 2022-04-23Ha cambiado de nombre a OffersFX.
Reseñas
63 reseñas sobre OffersFX se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.