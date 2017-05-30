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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OffersFX
本页面是有关外汇经纪商OffersFX的描述。它并非OffersFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 电话交易
公司
XFR Financial Ltd
Xtrade Europe Ltd
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
paysafecard
AstroPay
模拟平台
XTrade Platform
账户货币
AUD
澳大利亚元
CAD
加拿大元
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
监管
CySEC, 108/10
FSC (伯利兹), IFSC/60/383/TS/15
ASIC, 342628
网站语言
英
支持语言
英
西班牙
俄
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
特殊条件
免费的Autochartist分析软件。
網站截圖
账户类型
Standard
最低入金额200 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
Premium
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
历史
- 2017-05-30塞浦路斯金融监管机构CySEC宣布，对零售外汇经纪商XTrade Europe Ltd.持有的CIF牌照实施“部分暂停”。
- 2017-06-26塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，此前针对Xtrade Europe Ltd（授权编号108/10）就向新客户提供金融服务及开展金融活动所作出的CIF授权部分暂停决定，现予以撤销/终止，并恢复该公司在授权机构名录中的注册资格。
- 2022-04-23更名为 OffersFX。
評論
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