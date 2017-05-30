أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنه تم بموجب هذا سحب/إنهاء التعليق الجزئي على ترخيص CIF الممنوح لشركة Xtrade Europe Ltd، رقم 108/10، فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية وممارسة الأنشطة المالية للعملاء الجدد، كما تم إعادة تسجيل الشركة في سجل الأشخاص المرخص لهم.