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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OffersFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OffersFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OffersFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- التداول عبر الهاتف
شركات
XFR Financial Ltd
Xtrade Europe Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
paysafecard
AstroPay
منصات تجريبية
XTrade Platform
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 108/10
لجنة الخدمات المالية (بليز), IFSC/60/383/TS/15
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 342628
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الروسية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
ملاحظات خاصة
برنامج تحليل Autochartist المجاني.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
Premium
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
CFD
1:100
Stocks
1:20
السابق
- 2017-05-30أعلنت هيئة الرقابة المالية القبرصية (CySEC) عن «التعليق الجزئي» لترخيص CIF الممنوح لشركة XTrade Europe Ltd.، وهي شركة وساطة في سوق الفوركس للأفراد.
- 2017-06-26أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنه تم بموجب هذا سحب/إنهاء التعليق الجزئي على ترخيص CIF الممنوح لشركة Xtrade Europe Ltd، رقم 108/10، فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية وممارسة الأنشطة المالية للعملاء الجدد، كما تم إعادة تسجيل الشركة في سجل الأشخاص المرخص لهم.
- 2022-04-23تم تغيير العلامة التجارية إلى OffersFX.
المراجعات
63 عدد التعليقات اض حول OffersFX معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.