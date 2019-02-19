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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: NordFX
Данная страница описывает Форекс-брокера NordFX. Это — не официальный сайт NordFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Личный менеджер
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
NFX Capital VU Ltd.
Запрещенные страны
Бразилия
Европейский союз
Индонезия
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Малайзия
Панама
Российская Федерация
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Украина
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
AliPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Google Pay
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 14 дней неактивности)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 14 дней)
Валюта счета
BTC
Биткойн
ETH
Ethereum
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Регулирование
FSC (Маврикий), GB24204016
Языки сайта
Английский
Арабский
Бенгальский
Испанский
Персидский
Хинди
Индонезийский
Малайский
Португальский
Сингальский
Тайский
Украинский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Бенгальский
Испанский
Персидский
Хинди
Индонезийский
Малайский
Сингальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
CET
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
13 $
Для VIP-трейдеров
Премиум аккаунт при открытии торгового счета с депозитом свыше 50 000 USD.
Особые условия
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Скриншот сайта
Типы счетов
MT4 Zero
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:1000
MT4 Pro
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:1000
MT5 Zero
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Отзывы
12 отзывов о NordFX представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.