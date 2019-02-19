Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: NordFX
Esta página describe el bróker de Forex NordFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
NFX Capital VU Ltd.
Países prohibidos
Brasil
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Indonesia
Japón
Malasia
Panamá
Rusia
Siria
Sudán
Ucrania
Unión Europea
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
AliPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Google Pay
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 14 días de inactividad)
MetaTrader 5 (Limitado con 14 días)
Divisas de la cuenta
BTC
Bitcoin
ETH
Ethereum
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Regulación
FSC (Mauricio), GB24204016
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Bengalí
Español
Persa
Hindi
Indonesio
Malayo
Portugués
Cingalés
Tailandés
Ucraniano
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Bengalí
Español
Persa
Hindi
Indonesio
Malayo
Cingalés
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
CET
VPS para traders
Precio por mes
13 $
Para los comerciantes vip
Cuenta “Premium" con depósitos de más de 50.000 $.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
MT4 Zero
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:1000
MT4 Pro
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:1000
MT5 Zero
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Reseñas
12 reseñas sobre NordFX se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.