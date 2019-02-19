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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： NordFX
本页面是有关外汇经纪商NordFX的描述。它并非NordFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 个人经理
- VPS
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 管理账户
- 免费培训
- 电话交易
公司
NFX Capital VU Ltd.
禁止的國家
乌克兰
俄罗斯
加拿大
印度尼西亚
叙利亚
古巴
巴拿马
巴西
日本
朝鲜民主主义人民共和国
欧洲联盟
美國
苏丹
马来西亚
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
AliPay
FasaPay
Litecoin
比特币
以太坊
微信
Tether (USDT)
Google Pay
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 14 天不活动)
MetaTrader 5 (限制 14 天)
账户货币
BTC
比特币
ETH
以太坊
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
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EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
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EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
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NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZEC/USD
监管
FSC (毛里求斯), GB24204016
网站语言
英
阿拉伯
孟加拉
西班牙
波斯
印地
印尼
马来
葡萄牙語
僧伽罗
泰
乌克兰
越南
汉
支持语言
英
阿拉伯
孟加拉
西班牙
波斯
印地
印尼
马来
僧伽罗
泰
越南
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
服务器时区
CET
虚拟专用服务器
每月價格
13 $
對於貴賓交易者
“Premium"账户存款大于50,000美元。
網站截圖
账户类型
MT4 Zero
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:1000
MT4 Pro
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:1000
MT5 Zero
最低入金额200 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
評論
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