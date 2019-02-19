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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: NordFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس NordFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ NordFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
NFX Capital VU Ltd.
الدول المحظورة
أندونيسيا
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
البرازيل
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
اليابان
بنما
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كندا
كوبا
ماليزيا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
AliPay
FasaPay
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
وي تشات
Tether (USDT)
Google Pay
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 14 أياممن عدم النشاط)
MetaTrader 5 (محدود بـ 14 أيام)
عملات الحساب
BTC
بيتكوين
ETH
إيثريوم
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB24204016
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الأسبانية
الفارسية
الهندية
الأندونيسية
الملايو
البرتغالية
السنهالية
التايلاندية
الأوكرانية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البنغالية
الأسبانية
الفارسية
الهندية
الأندونيسية
الملايو
السنهالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
CET
VPS للمتداولين
السعر بالشهر
$13
لتجار كبار الشخصيات
حسابات" البريميوم " التي تزيد إيداعاتها عن $50 000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
MT4 Zero
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:1000
MT4 Pro
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Cryptocurrencies
1:1000
MT5 Zero
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:500
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:10
Metals
1:1000
المراجعات
12 عدد التعليقات اض حول NordFX معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.