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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Mitrade
Данная страница описывает Форекс-брокера Mitrade. Это — не официальный сайт Mitrade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Mitrade Global Pty Ltd
Запрещенные страны
Белоруссия
Иран
Канада
Новая Зеландия
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
POLi
Демо-платформы
TradingView
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSC (Маврикий), GB20025791
ASIC, AFSL 398528
Управление денежного обращения Каймановых островов, 1612446
CySEC, 438/23
FSCA (Южная Африка), 54842
CMA (ОАЭ), 20200000397
Языки сайта
Английский
Испанский
Хинди
Индонезийский
Корейский
Малайский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Индонезийский
Корейский
Малайский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Часовой пояс сервера
GMT+11
ВЧС для трейдеров
Нет
Особые условия
Список валютных пар может варьироваться в зависимости от юрисдикции и других факторов.
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:10
История
- 2018-10-13Основал компанию Mitrade
Отзывы
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