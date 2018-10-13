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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Mitrade
本页面是有关外汇经纪商Mitrade的描述。它并非Mitrade官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 提供联营方案
- 免费培训
- 电话交易
公司
Mitrade Global Pty Ltd
禁止的國家
伊朗
俄罗斯
加拿大
新西兰
日本
白俄罗斯
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
POLi
模拟平台
TradingView
账户货币
AUD
澳大利亚元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
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EUR/NZD
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NZD/SGD
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USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
监管
FSC (毛里求斯), GB20025791
ASIC, AFSL 398528
开曼群岛金融管理局（金管局）, 1612446
CySEC, 438/23
FSCA (南非), 54842
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000397
网站语言
英
西班牙
印地
印尼
朝鮮語
马来
葡萄牙語
泰
越南
汉
支持语言
英
印尼
朝鮮語
马来
泰
越南
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
网络聊天
服务器时区
GMT+11
虚拟专用服务器
不
特殊条件
货币对列表可能会因司法管辖区及其他因素而有所不同。
網站截圖
账户类型
Standard
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:10
历史
- 2018-10-13创立了Mitrade
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