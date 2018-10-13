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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Mitrade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Mitrade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Mitrade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Mitrade Global Pty Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
اليابان
جمهورية إيران الإسلامية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
كندا
نيوزيلندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
POLi
منصات تجريبية
TradingView
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB20025791
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , AFSL 398528
هيئة النقد في جزر كايمان, 1612446
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 438/23
FSCA (جنوب إفريقيا), 54842
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000397
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الهندية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأندونيسية
الكورية
الملايو
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+11
VPS للمتداولين
رقم
ملاحظات خاصة
قد تختلف قائمة أزواج العملات باختلاف الولاية القضائية وعوامل أخرى.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:200
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:10
السابق
- 2018-10-13تأسيس شركة Mitrade
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